Міністр оборони розповів, яку техніку противника знищувати тим, хто залишився в тилу ворога (фото)

Міністр оборони дав завдання українцям, які опинилися в тилу ворога

«Слід знищити російські системи РЕБ та РЕР. Це значно послабить російські війська та забезпечить перевагу наших воїнів. Танки та бронетехніку зустріне наша армія. Завдання для всіх громадян, хто може — знищувати колони забезпечення та системи РЕБ/РЕР. Окупанти стануть безпорадними. Ми їх швидше виженемо», — пояснив міністр оборони Олексій Резніков .

У Міноборони склали перелік глушників зв’язку та систем радіорозвідки, які можуть привезти російські військові. «Кожна така машина вартує десятка танків та бронемашин. Вона дорого коштує і довго виготовляється. Її не зможуть швидко замінити», — пояснюють у міністерстві.

Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТИ»