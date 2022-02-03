Министр обороны: Украина не планирует наступления ни на Донбасс, ни на Крым

Украинские Вооруженные силы не планируют никакого наступления ни на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, ни в Крыму, поскольку это представляло бы угрозу жизни украинцев. Украина придерживается политико-дипломатического пути разрешения вооруженного конфликта с РФ.

Как сообщает Укринформ, об этом во время брифинга сообщил министр обороны Алексей Резников, комментируя фейковые сообщения российских СМИ о якобы возможном наступлении украинских ВСУ в районе ООС.

«Украина не планирует никакого наступления ни на Донбасс, ни Крым, а мы говорим только о политико-дипломатических площадках разрешения этого вооруженного международного конфликта с Российской Федерацией. Я хочу успокоить в Москве всех: наступать сегодня никто не планирует или завоевывать, потому что это, в первую очередь – жизнь людей, жизнь украинцев. Мы не будем подвергать их таким рискам», — заверил Резников.