Міністру оборони Рустему Умєрову призначили двох нових заступників – професійних військових

Умєров сказав, що призначення відбулися за його поданням.

Колишнього спецуповноваженого президента України з питань міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони, генерал-лейтенанта Євгена Мойсюка призначили заступником міністра оборони України. Відповідне рішення Кабмін ухвалив на сьогоднішньому засіданні, повідомив уряд у Telegram.

Окрім нього, заступником міністра оборони призначили Валерія Чуркіна, також професійного військового. Він був командиром Центру масштабування технологічних рішень при Збройних Силах.

Це був найбільший IT-підрозділ української армії, який працював над сотнею проєктів. Станом на жовтень 2024 Чуркін мав звання капітана, писав Forbes.

До того він командував взводом, а потім був заступником начальника штабу з мобілізаційної роботи. Валерій Чуркін, за інформацією Руху Чесно, в 2020 балотувався до Київської міської ради від Демократичної сокири, але не був обраний.

Рустем Умєров, коментуючи призначення, сказав, що вони відбулися за його поданням.

Мойсюка міністр назвав одним із найдосвідченіших офіцерів нашої армії, бойовим командиром. Його зона відповідальності на новій посаді – розвиток та генерація Сил оборони, зокрема мобілізаційні процеси та підготовка воїнів.

Про капітана Валерія Чуркіна Умєров сказав, що він офіцер, учасник бойових дій, який долучився до лав ЗСУ в перші дні повномаштабного вторгнення. На посаді заступника міністра він зосередиться на оборонних інноваціях і технологічному розвитку української армії. Його підрозділ вже сьогодні реалізовує понад 50 ключових проєктів у сфері військового IT та MILTECH, впроваджуючи сучасні рішення на полі бою. На новій посаді очікуують масштабування цієї роботи.

“Ці рішення – частина комплексного підходу до посилення наших Збройних Сил, модернізації управління та технологічного розвитку армії”, – прокоментував він.

3 лютого джерела lb.ua повідомили, що новим заступником міністра оборони може стати генерал Євген Мойсюк, який торік був призначений Зеленським спецуповноваженим з питань міжнародних безпекових гарантій, а до того був заступником головкома Валерія Залужного. Ще раніше Євген Мойсюк командував ДШВ і брав участь у героїчній обороні Донецького аеропорту.

За даними “Мілітарного”, уродженець Чернівців Євген Мойсюк у 2004-2005 роках проходив службу у складі Українського миротворчого контингенту багатонаціональних сил у республіці Ірак, з жовтня 2008 року по квітень 2009 року – у складі українського миротворчого контингенту у Косово.

У 2012 командував парашутно-десантним батальйоном на час навчань на Новомосковському загальновійськовому полігоні. // LB.ua