Міноборони придбає пальт на майже 30 млн грн у махінаторів

Міністерство оборони закупить хутряні пальта у компанії «Монітор», яка фігурує в декількох кримінальних провадженнях Державного бюро розслідувань щодо ймовірних зловживань на тендерах Міноборони. А директор цієї фірми раніше «засвітився» у записах, які нібито здійснювалися у кабінету ексдиректора ДБР Романа Труби.

Про це «Слідство.Інфо» дізналося з порталу держзакупівель ProZorro.

Відповідно до першого лоту, фірма «Монітор» має поставити півтори тисячі хутряних пальт на Київщину та Хмельниччину до кінця листопада поточного року. За це Міністерство заплатить компанії 13 мільйонів 185 тисяч гривень. В іншому лоті Міноборони замовило в «Монітора» ще майже дві тисячі пальт для військових частин у Харківську, Хмельницьку та Одеську області за 16 мільйонів 701 тисячу гривень. Загалом держорган заплатить за одяг військовим 29 мільйонів 886 тисяч гривень. Одне пальто обійдеться Міністерству в майже 8,8 тисяч гривень.

Раніше компанія «Монітор» вже постачала для Міністерства оборони пальта з кожухом. Після цього фірма стала фігурантом розслідування Державного бюро розслідувань. Як повідомляють «Наші гроші», в березні минулого року Міністерство заплатило 28,18 мільйонів гривень за три тисячі пальт. Одне пальто тоді обійшлося військовим у майже 9,4 тисяч гривень.

Як встановили слідчі Державного бюро розслідувань, однією зі складових перемоги «Монітору» став висновок, виданий Головним управлінням розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ про нібито відповідність кожуха технічним вимогам. Інший учасник торгів тоді заявив про відповідь їм Міноборони, що цей висновок компанії «Монітор» ніхто не затверджував. А саму тканину нібито виготовлено з матеріалів із гіршими властивостями, ніж зазначено в поданих «Монітором» характеристиках. Відтак, як вважають у ДБР, посадовці Міноборони умисно допустили до тендерних процедур «Монітор» та визнали його переможцем.

Зазначимо, що торік Telegram-канал «Трубу прорвало» опублікував низку аудіозаписів, зроблених нібито в кабінеті ексдиректора Державного бюро розслідувань Романа Труби. Серед них є розмова із нібито власником ТОВ «Монітор» Михайлом Немировським від 19 липня 2019 року. У записі йшлося про ще одне кримінальне провадження, яке розслідує ДБР — щодо двох закупівель спальних мішків на 67,42 мільйонів гривень. Переможцем тоді теж став «Монітор» — однак, за даними слідства, надані спальники не відповідали техопису, а їхня ціна була завищеною.

Нагадаємо, на підставі опублікованих у соцмережі записів нібито з кабінету колишнього очільника Державного бюро розслідувань у січні цього року Офіс генерального прокурора відкрив кримінальне провадження. Досудовим розслідуванням зайнялося Національне антикорупційне бюро.