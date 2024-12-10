Міноборони: До рекрутингових центрів звернулися вже понад 29 тисяч громадян

“Найвищу активність за кількістю звернень продемонстрували жителі Дніпропетровської області”.

Станом на 9 грудня, з моменту запуску центрів рекрутингу, понад 29 000 громадян звернулися до центрів по консультації. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Зазначається, що 6 617 кандидатів наразі проходять етап підбору позицій та оформлення.

Найвищу активність за кількістю звернень, кажуть у відомстві, продемонстрували мешканці Дніпропетровської області – понад 14% від загальної кількості за весь період функціонування центрів. Регіональний розподіл активності виглядає так:

​- Дніпропетровська область – 14.71%

​-​ Харківська область – 14.69%

​-​ місто Київ – 14.63%

​- ​Запорізька область – 12.48%

​-​ Львівська область – 11.65%.

“Центри рекрутингу пропонують вакансії не лише у Збройних силах України, але й у Національній гвардії, Державній прикордонній службі та СБУ”, – додали у Міноборони.

Раніше в оборонному відомстві розповідали, що у рекрутингових центрах охочі долучитися до війська найбільше цікавляться посадами водіїв, штабних працівників та операторів дронів. // Дзеркало тижня