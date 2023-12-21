Міноборони довелося уточняти і заяву Умєрова щодо «призову українців з-за кордону»

У Міноборони уточнили заяву міністра Рустема Умєрова, яку поширили німецькі видання WELT та Bild. Там зазначили, що на порядку денному немає обговорення призову чоловіків з-за кордону.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив начальник управління преси та інформації Міністерства оборони Іларіон Павлюк.

“На порядку денному немає обговорення призову з-за кордону. Якщо громадяни України за кордоном хочуть долучитися (до війська, – ред.), вони приїжджають в Україну й долучаються”, – сказав він виданню.