Міноборони позбавило акредитації деяких журналістів за порушення у Херсоні

Низці представників ЗМІ, які порушили правила роботи у Херсоні, скасували дозвіл на роботу, а їхні прескарти визнали недійсними.

Як передає Укрінформ, про це у Телеграмі повідомляє Міністерство оборони України.

Нещодавно деякі представники ЗМІ, ігноруючи наявні заборони та застереження, без погодження з відповідними командирами та службами зв’язків з громадськістю військових частин здійснювали інформаційну діяльність у Херсоні ще до завершення стабілізаційних заходів, зауважили у Міноборони.

“Такі дії є грубим порушенням вимог наказу головнокомандувача Збройних сил України №73 від 03.03.2022, а також відповідних розпоряджень військового командування. Відтак, низці представників ЗМІ, які порушили правила роботи у районі ведення бойових дій, скасовано дозвіл на роботу, а їхні прескарти визнані не чинними”, – підкреслили у міністерстві.

Як зауважили у Міноборони, наказ головнокомандувача ЗСУ №73 від 3 березня 2022 року доводиться всім представникам ЗМІ разом із видачею прескарт.