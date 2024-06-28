Міноборони України підтвердило знищення російського центру космічного стеження і зв’язку в окупованому Криму
Коли саме був знищений центр не вказали.
У Міністерстві оборони України підтвердили знищення російського центру космічного стеження і зв’язку в окупованому Криму, який важливою військовою складовою у системі супутникового зв’язку і навігації для росіян.
Про це ідеться у повідомленні Міноборони у Facebook.
Окрім центру космічного стеження і зв’язку РФ, Сили оборони України знищили зенітно-ракетний комплекс “Оса”, штурмовик Су-25 і дві одиниці Градів БМ-21.
Зокрема, впродовж тижня Сили оборони знищили:
- російський Центр космічного стеження та зв’язку в тимчасово окупованому Криму, що є важливою військовою складовою у системі супутникового зв’язку та навігації для росіян;
- зенітно-ракетний комплекс “Оса”, що призначений для прикриття сил і засобів військ у всіх видах бойових дій;
- штурмовий літак Су-25;
- 2 Гради БМ-21, які вважаються дуже потужною здобиччю, оскільки їх надзвичайно складно вполювати.
“Крім цього, варто відзначити перший унікальний випадок збиття ворожого FPV-дрона з гармати Bushmaster БМП Bradley, що відбулося завдяки винахідливості та майстерності українських бійців”, зазначили у відомстві.
- Вранці 23 червня місцеві та російські телеграм-канали повідомляли про гучні звуки, схожі на вибухи і роботу ППО в районі Севастополя, а також Євпаторії та Сак. При цьому під час атаки сигнал про повітряну тривогу в місті не вмикався, а на пляжах було багато сімей із дітьми. Пізніше окупаційний “голова” Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про загиблих і постраждалих. Серед жертв – донька заступника міського голови Магадана.
- У свою чергу, Міноборони Росії визнало, що падіння уламків було спричинено роботою російської ППО по ракеті, що пролітала. Як стверджують у російському відомстві, під час атаки на місто використовувалася ракета ATACMS.