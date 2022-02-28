Минулої доби на Полтавщині виявили понад 40 підозрілих осіб, які можуть бути пособниками ворога

Євген Рогачов, начальник поліції Полтавщини, повідомив: «Правоохоронні органи спільно з громадянами минулої доби викрили 44 підозрілих особи, дії яких можна розцінити як допомогу ворогові. Серед таких, зокрема, поширювачі міток та маячків для коригувальників вогню ворожої армії, а також збирачі інформації про стратегічно важливі об’єкти. Зокрема, за допомогою безпілотних літальних пристроїв.

Нагадуємо: такі дії можуть кваліфікуватись як ДИВЕРСІЯ за статтею 113 Кримінального кодексу України. Для зрадників чинний Кримінальний закон передбачає до 15 років позбавлення волі. Попереджаємо, що за опір законним вимогам правоохоронців чи військових на них чекає фізичне знищення на місці.

Шановні краяни! Вдячні за пильність та активну співпрацю з правоохоронними органами. Ваша інформація допомагає нам вчасно виявляти зрадників та інформаторів, а значить дозволяє запобігати негативним сценаріям розвитку подій, на які розраховує загарбник.

Не панікуємо, співпрацюємо і МИ обов’язково переможемо! Слава Україні»!

Поліція Полтавської області