Місцеві жителі Ізюмського району «пригостили» росіян з 3-ї мотострілкової дивізії РФ отруєними пиріжками
Українці чинять опір окупантам всіма доступними засобами. За наявною інформацією, місцеві жителі Ізюмського району (Харківська область) «пригостили» росіян з 3-ї мотострілкової дивізії РФ отруєними пиріжками.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби ГУР.
В результаті двоє окупантів загинули одразу, ще 28 потрапили до реанімації. Їхній поточний стан – уточнюється.
Ще близько 500 військовослужбовців 3 мотострілкової дивізії РФ знаходяться в лікарнях внаслідок важкого отруєння алкоголем невідомого походження.
Російське командування списує ці випадки на так звані «не бойові втрати».Tweet