Міжнародна група журналістів-розслідувачів Bellingcat опублікує розслідування про «вагнерівців» через тиждень

Міжнародна група журналістів-розслідувачів Bellingcat обіцяє на початку наступного тижня опублікувати розслідування щодо «Вагнергейту».

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у Твіттер Bellingcat.

«На початку наступного тижня буде опубліковано нашу довгоочікувану доповідь «Вагнергейт», в якій надано деталі того, що передувало арешту 33 російських найманців у Білорусі в липні 2020 року», — йдеться у повідомленні.

Як зазначається в іншому дописі, у звіті буде багато інформації та доказів, які можна порівняти із заявами Президента України та його команди.

Також сказано про те, що розслідування Bellingcat «Wagnergate» складається з понад 11 000 слів та базується на інтерв’ю з особами, причетними до операції, величезній кількості документальних доказів (включаючи аудіо, відео та фотографії) та перевірці заяв з відкритих джерел.

8 серпня 2020 року журналіст Юрій Бутусов написав, посилаючись на свої джерела у правоохоронних органах, що затримання в Білорусі найманців ПВК «Вагнера» ​​нібито було спецоперацією українських спецслужб, що провалилася через витік інформації з Офісу Президента.

Керівник ОП Андрій Єрмак заявив, що вважає інформацію про нібито підготовку українськими спецслужбами операції з затримання бойовиків ПВК «Вагнера», яка була зірвана через ймовірний витік інформації після наради у голови держави, спланованою дезінформаційною кампанією.

18 серпня Кирило Буданов, керівник Головного управління розвідки Міноборони, заявив, що російська сторона завчасно готувала фейкову версію про нібито причетність СБУ до затримання 33 «вагнерівців».

Верховна Рада 19 травня 2021 року створила Тимчасову слідчу комісію з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів державної влади та інших осіб, які могли сприяти порушенню державного суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності України та становити загрозу національній безпеці України.

На початку вересня цього року американський телеканал CNN опублікував власне розслідування щодо планування спецоперації з «виманювання» підозрюваних у воєнних злочинах на сході України бойовиків ПВК «Вагнера» з території РФ, яка зірвалася у липні минулого року.

14 вересня Тимчасова слідча комісія Верховної Ради щодо операції із затримання представників ВПК «Вагнер» мала заслухати доповідь колишнього керівника Головного управління розвідки Міноборони Василя Бурби, однак засідання не відбулось через відсутність кворуму.