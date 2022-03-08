Міжнародний Червоний Хрест забороняє використовувати свою емблему на машинах в Україні, – Зеленський

«Це говорить дуже багато про те, що деякі люди, дуже впливові, вирішили поставити хрест на українцях. Але ми цього не допустимо».

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Міжнародний Червоний Хрест забороняє нам використовувати емблему на машинах, які виконують гуманітарні місії.

У зверненні до українців 8 березня президент сказав, що Червоний Хрест забороняє, ніби це їхня власність.

«І це показово. Це говорить дуже багато про те, що деякі люди, дуже впливові, вирішили поставити хрест на українцях. Але ми цього не допустимо. І я цього не допущу. Наші друзі – вони поруч з нами. Я буду звертатися безпосередньо до народів світу, якщо лідери світу не докладатимуть усіх зусиль, щоб зупинити цю війну. Цей геноцид», – зазначив він. // LB.ua