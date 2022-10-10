Міжнародний Червоний Хрест призупинив діяльність в Україні злякавшись обстрілів

Міжнародний комітет Червоного Хреста тимчасово припинив свою роботу в Україні з міркувань безпеки, повідомив Reuters у понеділок речник організіції після того, як Росія обстріляла ракетами міста по всій Україні.

«З міркувань безпеки наші команди призупинили сьогодні роботу», — сказав прес-секретар у відповіді електронною поштою на запитання Reuters.

Міжнародний Червоний Хрест веде в Україні гуманітарну діяльність: надає допомогу мирним жителям, які постраждали від воєнних дій, стежить за дотриманням норм гуманітарного права та їх порушеннями. Одна зі сторін діяльності Червоного Хреста – переговори та організація обмінів військовополоненими та тілами загиблих.