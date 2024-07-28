Мобілізація жінок з 1 серпня: хто заплатить штраф і позбудеться роботи

У серпні деяким жінкам почнуть приходити штрафи через порушення правил військового обліку.

Мобілізація в Україні в серпні відбувається згідно з новим законопроєктом, який набув чинності 18 травня. Відповідно до закону військовозобов’язані громадяни, зокрема й жінки, повинні були оновити свої дані в ТЦК. Тим, хто проігнорував вимогу, доведеться зіткнутися з наслідками. Водночас мобілізація жінок з 1 серпня, як і раніше, залишається добровільною навіть для медиків.

Мобілізація жінок у серпні – що зміниться

У серпні, як і раніше, жінки-медики мають стати на військовий облік. Зазвичай їхнє взяття на облік проводиться ще під час навчання в університеті. Представниці інших професій можуть перебувати на обліку за бажанням.

Мобілізувати медиків не можуть – служба залишається добровільною для всіх жінок. Українкам навіть можуть відмовити в підписанні контракту за деяких обставин.

Українки з медичними спеціальностями мали нарівні з чоловіками оновити військово-облікові дані, а також пройти медкомісію. Жінок-медиків, які не оновили свої дані в ТЦК до 18 липня, у серпні можуть оштрафувати. Штраф за неявку в ТЦ К становить від 17 до 25 тисяч гривень.

Для таких порушниць є ще один неприємний сюрприз. Вони не зможуть працевлаштуватися або працювати в медицині, якщо не стали на облік у ТЦК. Крім того, їхні роботодавці можуть повідомити військкоматам інформацію про працівниць, які здобули медичну освіту і не перебувають на обліку.

Чи можна виїжджати жінкам з України 2024 року

За кордон не можна виїжджати жінкам-військовим, які воюють на контрактній основі, а також держслужбовицям. Решту українок за кордон випускають – зокрема й військовозобов’язаних медиків.

Які жіночі професії військовозобов’язані в Україні – список 2024 року

На військовий облік обов’язково стають жінки медичних спеціальностей. До них належать:

фізична терапія;

медична та психологічна реабілітація;

громадське здоров’я;

фізична реабілітація;

промислова фармацевтика;

фармацевтика;

санітарія та експертиза;

стоматологія;

медицина;

медсестринство;

технології медичної діагностики та лікування;

біомедична інженерія;

біотехнології та біоінженерія;

професіонали патології;

токсикологія;

фармакологія;

фізіології та епідеміологія.

При цьому не важливо, працює жінка за професією чи ні. Наявність медичної освіти зобов’язує стати на облік. // УНІАН