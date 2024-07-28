Мобілізація жінок з 1 серпня: хто заплатить штраф і позбудеться роботи
У серпні деяким жінкам почнуть приходити штрафи через порушення правил військового обліку.
Мобілізація в Україні в серпні відбувається згідно з новим законопроєктом, який набув чинності 18 травня. Відповідно до закону військовозобов’язані громадяни, зокрема й жінки, повинні були оновити свої дані в ТЦК. Тим, хто проігнорував вимогу, доведеться зіткнутися з наслідками. Водночас мобілізація жінок з 1 серпня, як і раніше, залишається добровільною навіть для медиків.
Мобілізація жінок у серпні – що зміниться
У серпні, як і раніше, жінки-медики мають стати на військовий облік. Зазвичай їхнє взяття на облік проводиться ще під час навчання в університеті. Представниці інших професій можуть перебувати на обліку за бажанням.
Мобілізувати медиків не можуть – служба залишається добровільною для всіх жінок. Українкам навіть можуть відмовити в підписанні контракту за деяких обставин.
Українки з медичними спеціальностями мали нарівні з чоловіками оновити військово-облікові дані, а також пройти медкомісію. Жінок-медиків, які не оновили свої дані в ТЦК до 18 липня, у серпні можуть оштрафувати. Штраф за неявку в ТЦ К становить від 17 до 25 тисяч гривень.
Для таких порушниць є ще один неприємний сюрприз. Вони не зможуть працевлаштуватися або працювати в медицині, якщо не стали на облік у ТЦК. Крім того, їхні роботодавці можуть повідомити військкоматам інформацію про працівниць, які здобули медичну освіту і не перебувають на обліку.
Чи можна виїжджати жінкам з України 2024 року
За кордон не можна виїжджати жінкам-військовим, які воюють на контрактній основі, а також держслужбовицям. Решту українок за кордон випускають – зокрема й військовозобов’язаних медиків.
Які жіночі професії військовозобов’язані в Україні – список 2024 року
На військовий облік обов’язково стають жінки медичних спеціальностей. До них належать:
- фізична терапія;
- медична та психологічна реабілітація;
- громадське здоров’я;
- фізична реабілітація;
- промислова фармацевтика;
- фармацевтика;
- санітарія та експертиза;
- стоматологія;
- медицина;
- медсестринство;
- технології медичної діагностики та лікування;
- біомедична інженерія;
- біотехнології та біоінженерія;
- професіонали патології;
- токсикологія;
- фармакологія;
- фізіології та епідеміологія.
При цьому не важливо, працює жінка за професією чи ні. Наявність медичної освіти зобов’язує стати на облік. // УНІАН