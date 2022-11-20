Мобілізовані окупанти скаржаться, що їх обманом кидають на передову (перехоплення)

Мобілізовані росіяни скаржаться, що їх обманом кидають на передову. Дехто з новобранців уже думає самовільно покинути позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

У черговій перехопленій розмові мобілізований військовослужбовець 1-го армійського корпусу РФ заявив, що його обманом заманили до піхотних підрозділів і кинули на передову.

“Та командир гівнюк, зрозумів? Він на полігоні так стелився: “Хлопці, я буду з вами, все буде добре, ніхто там сидіти не буде, ми будемо на другій лінії”. І ми всі одразу перетворилися на піхоту. Нафіг воно треба”, – сказав він.

Окупант додав, що не хоче повертатися на фронт. Він відверто заявляє командиру, що не збирається повертатися на передову

“Я би просто так не пішов звідси. Я і кажу: самовільно піду з частини, якщо так ставитимуться. Ви нічого не повинні, розумієш? Від “укропів” сидіти 120 метрів. Раз запхали туди, 2 тижні відсидів, потім ротацію зробили, 6 днів посидів на “будиночку”. Знову засунули”, – заявив окупант.