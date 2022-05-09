Мобілізовані у квітні російські окупанти вже потрапили у полон і дають свідчення (відео)

Їм обіцяли великі гроші і відносно спокійні завдання: розбирати завали та впорядковувати вулиці в так званих «Л/ДНР», переносити і вантажити убитих та поранених, а також чергувати на блокпостах.

Насправді, усіх «резервістів» шлють у найгарячіші бойові точки.

Про це СБУ стало відомо зі свідчень загарбників, які потрапили в полон і розповідають про приховану мобілізацію в рф.

На відео – бійці з полку «БАРС 7» зс рф. Це спеціальний підрозділ окупантів, сформований на базі Південного військового округу за кілька місяців перед початком широкомасштабного вторгнення до України.

Розшифровується «БАРС» як «боевой армейский резерв страны».

Їхній полк був ущент розбитий українськими захисниками 30 квітня у бою під Золотим (Луганська область).

У кожного полоненого – своя історія, але призначення в армії одне – бути гарматним м’ясом. Дехто навіть не встиг зробити жодного пострілу і дуже цьому радіє.

Вони прийняли правильне рішення: склали зброю і здалися в полон. Це єдиний спосіб для окупантів вціліти.

#СБУ

#ЗупинимоОкупантів

#stoprussia

Служба безпеки України