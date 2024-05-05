Мобілізований до ЗС рашистів мешканець тимчасово окупованої території розстріляв 6-х окупантів

На тимчасово окупованих територіях окупанти мобілізували місцевого мешканця, який після отримання зброї розстріляв шістьох російських бойовиків.

Розстріляні окупанти служили і артилерії й обстрілювали мирних мешканців Херсона. Потрапивши до них на службу місцевий мешканець ліквідував ворога й покинув місце служби.

Наразі окупанти намагаються марно розшукати підозрюваного. Водночас місцеві фейкові військкомати призупинили мобілізаційну кампанію в регіоні.

Центр національного спротиву зауважує, що росіяни на ТОТ є ворог для більшості населення і їх заяви про приєднання та рефлексії колаборантів є жалюгідними.

Центр національного спротиву