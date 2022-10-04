Мобілізованим в РФ не вистачає спальних місць, їжі, форми та грошей, а поліція готується до придушення протестів

В рамках проведення мобілізаційних заходів на території Омського танкового інженерного інституту планувалось розміщення 6000 осіб. Втім до 30 вересня до інституту фактично прибуло 9000 мобілізованих. Було повідомлено, що до 1 жовтня має прибути ще 2000 мобілізованих.

Керівництво закладу не має можливості забезпечити цей особовий склад навіть мінімальними умовами для проживання та харчуванням. Немає спальних місць, не вистачає вбиральнь, в приміщеннях відсутнє опалення. Вночі температура повітря опускається до мінус 6. Серед мобілізованих багато хворих, яким не надається медична допомога.

У зв’язку з цим, новоприбулі відправляються до міста Єкатеринбург, але там ситуація аналогічна. До того ж більшість мобілізованих не отримали військової форми з формулюванням – «не вистачило».

Військовий комісар центрального та сеймського округів Ігор Ясько повідомив командуванню про значні складнощі при проведенні мобілізації. Подібні заходи не проводились з 1941 року і адміністративна система просто не готова до виконання поставлених задач. За його словами: «люди відключають домофони та не відчиняють двері». В результаті 27 вересня зі 170 повісток було вручено лише 16, а 28 вересня зі 180 – 10.

Головне управління розвідки МО України