МОК начхав на критику щодо допуску представників російського агресора до Олімпіади
Міжнародний олімпійський комітет відкинув різку критику з боку України та низки інших країн, які звинуватили його у пропаганді війни після того, як орган заявив, що росіянам потенційно може бути надана можливість брати участь в Олімпійськіх іграх 2024 року в Парижі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
“МОК найрішучішим чином відкидає цю та інші наклепницькі заяви. Вони не можуть служити основою для будь-якої конструктивної дискусії”, – йдеться у заяві Міжнародного олімпійського комітету.
Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет закликав допустити представників РФ та Білорусі до змагань у нейтральному статусі за умови, що вони не були помічені в активній підтримці війни в Україні.
Крім того, президент МОК Томас Бах заявив, що хоче, щоб спортсмени з Росії та Білорусі змогли взяти участь у Іграх у Парижі, навіть якщо російська війна проти України триватиме. Президент Франції Еммануель Макрон також вважає, що росіяни та білоруси мають взяти участь в Олімпіаді-2024 у Парижі.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розкритикував позицію Міжнародного олімпійського комітету, який хоче допустити російських та білоруських спортсменів до змагань. “МОК готовий топтати могили тисяч невинних людей, яких убили і вбивають росіяни”, – написав він.
Президент України Володимир Зеленський запросив голову Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха відвідати Бахмут, щоб той переконався, що “будь-який нейтральний прапор російських спортсменів заплямований кров’ю”.