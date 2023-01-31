МОК начхав на критику щодо допуску представників російського агресора до Олімпіади

Міжнародний олімпійський комітет відкинув різку критику з боку України та низки інших країн, які звинуватили його у пропаганді війни після того, як орган заявив, що росіянам потенційно може бути надана можливість брати участь в Олімпійськіх іграх 2024 року в Парижі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

“МОК найрішучішим чином відкидає цю та інші наклепницькі заяви. Вони не можуть служити основою для будь-якої конструктивної дискусії”, – йдеться у заяві Міжнародного олімпійського комітету. Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет закликав допустити представників РФ та Білорусі до змагань у нейтральному статусі за умови, що вони не були помічені в активній підтримці війни в Україні.