Морські та повітряні безпілотники СБУ та ВМС вразили російську базу берегової охорони на озері у Криму

Захисники вразили склад, технічні споруди, вогневі позиції ворога.

Дрони СБУ спільно з Військово-морськими силами вразили російську базу берегової охорони на березі озера Донузлав у Криму. В цей час ворог проводив там навчання військово-морських сил – тренувався захищати акваторію озера.

Однак ці навчання стали провалом, бо росіяни не змогли захистити навіть свою базу, не кажучи вже про акваторію, повідомили джерела LB.ua. Атака відбулася минулої ночі.