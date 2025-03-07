Ми викриваємо гру Путіна: Макрон прокоментував обурення рашистів через його звернення до нації

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Він наголосив: єдина імперіалістична держава, яка є сьогодні у Європі — це Росія.

Учора очільник МЗС Сєргєй Лавров порівняв французького президента Еммануеля Макрона з Гітлером та Наполеоном, додавши, що ядерні пропозиції його країни є загрозою для РФ. Сам Макрон припустив, що реакція Москви така бурхлива, тому що йому під час промови вдалося розкрити російські плани щодо продовження війни проти Європи, навіть якщо мирний договір з Україною буде підписано.”Я добре знаю президента Путіна. Якщо він так реагує, то це тому, що він знає, що мої слова — правда, — сказав Макрон, слова якого цитує The Guardian. — Ймовірно, його схвилював той факт, що ми викриваємо його гру”.

Також він відповів на фразу Лаврова про те, що Макрон, як і Наполеон, хоче завоювати РФ. Насправді ж французький президент підкреслив, що Росія є “єдиною імперіалістичною країною Європи”.

“Він робить історичну помилку: Наполеон вів завоювання. Єдина імперіалістична держава, яку я бачу зараз у Європі — це Росія”, — сказав Макрон.

Також він зауважив, що вже спілкується з європейськими лідерами щодо поширення на усю Європу французьких сил ядерного стримування. Президент очікує, що до кінця першої половини 2025-го технічна частина перемовин буде завершена.

Нагадаємо, 5 березня президент Франції Еммануель Макрон звернувся з екстреним зверненням до нації, під час якого назвав Росію загрозою усьому європейському континенту. Зважаючи на потенційні небезпеки, які “підсвітило” ускладнення відносин США та України й зміна політики Вашингтона, він попередив, що розпочне переговори про використання французької ядерної зброї для захисту союзників. Також президент анонсував зустріч начальників Генштабів країн, які готові стати гарантами миру в Україні. Він, застеріг Макрон, не повинен бути досягнутий шляхом капітуляції нашої держави. // Дзеркало тижня

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