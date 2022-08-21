«Ми вже все»: окупант розповів, як його товариші покидають позиції – перехоплення ГУР

Він також розповів про зірваний наступ через нестачу військових.

Російський військовий у телефонній розмові з родичкою розповів про масову відмову солдатів воювати і висловив упевненість, що їх скоро виведуть назад у РФ.

Про це йдеться у свіжому перехопленні Головного управління розвідки Міноборони.

За його словами, російські військові здаються у полон і масово відмовляються воювати та виїжджають зі своїх позицій.

“У нас в найближчий час наступ повинен був бути, але людей не вистачає, тому що всі у відмову пішли”, – розповів окупант. // УНІАН