Минулої доби через ворожі удари на Харківщині постраждала одна людина: поліція задокументувала воєнні злочини

Під обстрілами росіян перебували Куп’янський, Ізюмський, Богодухівський та Харківський райони. Проти мирного населення окупанти застосували артилерію, РСЗВ та БпЛА.

Через удари по Харківщині пошкоджені житлові будинки, лінія електропередач, інфраструктура агрофірм в місті Барвінкове. Внаслідок обстрілів безпілотниками агропідприємства в Харківському районі пошкоджено телятник, адміністративна будівля, три корівники, два складських приміщення та автомобіль. Загинуло 22 корови та поранено 30 голів великої рогатої худоби.

У місті Куп’янськ ворожий FPV-дрон влучив поруч з цивільним автомобілем. Поранений цивільний чоловік. Він отримав незначні тілесні ушкодження. Від госпіталізації відмовився.

27 квітня поліцейські здійснили 82 огляди місць подій та внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за 13 кримінальними провадженнями, пов’язаними зі збройною агресією російської федерації.

З початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну слідчі Харківщини внесли до ЄРДР відомості щодо 24373 воєнних злочинів, скоєний на території області.

Евакуація. Триває евакуація з населених пунктів, що зазнають постійних обстрілів з боку військ рф і в яких оголошено обов’язкову евакуацію. 27 квітня з Куп’янського району евакуйовані троє людей.

Усі, хто бажає виїхати з небезпечних районів, можуть звернутися до поліції за телефоном 102.

Відділ комунікації поліції Харківської області