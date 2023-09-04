Минулої ночі ​російські «шахеди» впали та здетонували на території Румунії, – МЗС

“Це є черговим підтвердженням того, що російський ракетний терор становить величезну загрозу не лише безпеці України, але і безпеці сусідніх країн, зокрема держав-членів НАТО”.

За інформацією Державної прикордонної служби України, сьогодні вночі під час масованої атаки Росії в районі Ізмаїльського порту російські “шахеди” впали та здетонували на території Румунії.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

“Це є черговим підтвердженням того, що російський ракетний терор становить величезну загрозу не лише безпеці України, але і безпеці сусідніх країн, зокрема держав-членів НАТО”, – написав він у фейсбуці.

МЗС закликає партнерів прискорити забезпечення України додатковими сучасними системами протиракетної та протиповітряної оборони, а також бойовою авіацією, які посилять захист інфраструктури України та суміжних держав.