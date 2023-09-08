МЗС закликає світ не визнавати російські «вибори» на окупованих землях України та ініціює нові санкції

Міністерство закордонних справ України ініціює нові міжнародні санкції через так звані “вибори” Росії на окупованих територіях, а також закликає світ не визнавати їхні “результати”.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України:

“Дії РФ (проведення “виборів” на окупованих територіях – ред.) грубо порушують суверенітет та територіальну цілісність України, українське законодавство та норми міжнародного права, зокрема Статут ООН.

Псевдовибори Росії на тимчасово окупованих територіях є нікчемними. Вони не матимуть жодних правових наслідків та не призведуть до зміни статусу захоплених російською армією українських територій”.

…МЗС України закликає міжнародних партнерів засудити нікчемні і свавільні дії Росії та не визнавати легітимність жодної “адміністрації”, яка буде створена за підсумками незаконних виборів, так само як і будь-які рішення, які будуть ними ухвалюватися”.

В міністерстві наголосили, що особи, причетні до проведення цих псевдовиборів, включаючи керівництво РФ, представників окупаційних адміністрацій та виборчих структур мають бути притягнуті до відповідальності.

Також МЗС ініціює накладення на них нових міжнародних санкцій.

РФ оголосила про проведення 8-10 вересня так званих “виборів” до місцевих окупаційних адміністрацій на тимчасово окупованих частинах територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей та Криму.

УП