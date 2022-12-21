На 15 років ув’язнено жителя Сумщини, який передавав куратору з РФ дані щодо місць дислокації підрозділів ЗСУ

За публічного обвинувачення Сумської обласної прокуратури суд визнав жителя м. Шостка винним у державній зраді (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України). Його засуджено до 15 років позбавлення волі.

Прокурор у суді довів, що засуджений та його знайомий були залучені представником зс РФ до конфіденційного співробітництва з метою отримання розвідувальних даних.

Виконуючи вказівки куратора, чоловіки за грошову винагороду відправляли йому за допомогою одного з месенджерів фото та відео місць дислокації військових підрозділів ЗСУ та інших військових формувань, кількості їхнього особового складу, а також кількості військової техніки та її переміщення на території м. Шостка та Шосткинського району Сумської області.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими Управління СБУ в Сумській області за матеріалами Управління СБУ у Вінницькій області.

Спільника засудженого у листопаді 2022 року засуджено до 15 років позбавлення волі, стосовна куратора з РФ триває слідство.

Офіс Генпрокурора