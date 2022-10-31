На аеродромі в Псковській області РФ знищено два ударних ґвинтокрила Ка-52, ще два суттєво пошкоджено – ГУР
На військово-повітряній базі зс рф «веретьє» (псковська область, острів-5) вночі 31 жовтня відбувся потужний вибух. Два російські ударні вертольоти Ка-52 «алігатор» повністю знищено. Ще два – суттєво пошкоджено.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби ГУР.
Деталі щодо знищення іншої техніки та особового складу – уточнюються.
З метою ліквідації наслідків вибухів, а також «пошуку диверсійних груп» особовий склад військової частини піднято по тривозі, у військовій частині проходять слідчі дії.
Ка-52 «Алігатор» («Hokum B» за класифікацією НАТО) — розвідувально-ударний вертоліт російського виробництва. Вартість – близько $16 млн.Tweet