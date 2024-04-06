На Авдіївському напрямку Січеславські десантники успішно відбили 11 атак та знищили 16 одиниць ворожої техніки

Воїни 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада продовжують вести запеклі бойової дії на Авдіївському напрямку.

Противник не полишає спроб й надалі штурмувати позиції десантників (можливо не так масовано) як декілька днів тому, але не вщухають артилерійські обстріли, задіяна чимала кількість безпілотних літальних апаратів різних типів, та, звичайно, загальновійськові підрозділи.

Бої тривають. Ситуація залишається напруженою, але десантники дають гідну відсіч та стримують навалу російських окупантів.

Тактика залишається незмінною: велика кількість піхоти, штурмові групи заїжджають на бойових машинах під прикриттям танків та артилерії. Також активно застосовуються безпілотні літальні апарати різних типів.

Лише за минулу добу Січеславцями було відбито 11 атак та ворожих штурмів, знищено 16 одиниць ворожої техніки, з них 10 танків, 5 БМП та 1 МТ-ЛБ.

Ми тримаємося! Маневруємо та знищуємо російських окупантів.

Нагадаємо, що впродовж крайніх кількох днів відбулася мабуть, наймасовіша спроба прорвати оборону на конкретній ділянці фронту. Для прориву нашої оборони використовували танки, зокрема, найсучаснішу модель Т-90 та бойові машини піхоти. Проте десантники дали потужну відсіч ворогу. Тож, масштабний наступ перетворився на “операцію” з утилізації сучасної російської техніки. Не можна сказати, що це було легко. Бої були жорсткі. Противник значно переважав у живій силі, але наші воїни неймовірними зусиллями все ж відбили наступ, спаливши чимало одиниць техніки. Відзначаємо, що серед неї були і танки Т-90, вартість яких за одиницю сягає приблизно 4,5 млн доларів.

Так, 29 березня на українські позиції намагалися зайти 36 танків та 11 БМП. Січеславці знищили 15 танків, серед яких один Т90 та 8 БМП. 30 березня росіяни атакували 4 танками та двома БМП. Три танки знищено, також – обидві машин піхоти. 31 березня в атаку пішли 6 російських танків та 3 БМП, які в повному складі були виведені зі строю.

Танки і БМП противника були знищенні за допомогою протитанкових засобів та вогнем наших бронегруп, екіпажі яких виїжджали для стрільби на пряме наведення.

Січеславські десантники показали злагоджену роботу на всіх рівнях, що дало результат – багато спаленої ворожої техніки, ліквідованого особового складу противника, як вбитими, так і полоненими.

– Хто б перед нами не стояв, яку б тактику не використовував, ми готові до будь-якого сценарію розвитку подій. Наші воїни навчені, треновані, а головне, вмотивовані. Вони знають за що вони б’ються і зроблять усе можливе та навіть більше, щоб захисти нашу країну, – зазначають Захисники України.

Слава ДШВ! Слава Україні!

Служба зв’язів з громадськістю Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України

Генеральний штаб ЗСУ