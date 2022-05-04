На Бучанщині виявили тіла ще 4-х загиблих від рук окупантів, серед жертв – 10-річна дівчинка
Ексгумацію проводили на території Бородянської громади Київської області.
На території Бородянської громади (Бучанщина) правоохоронці провели 3 травня ексгумацію тіл мирних жителів.
Про це повідомили в поліції Київської області.
Серед виявлених жертв — троє дорослих і 10-річна дівчинка.
«У селі Нова Буда підняли на поверхню тіло 69-річної жінки, яка загинула в результаті ворожого обстрілу, після чого на цвинтарі її поховали односельчани. У селі Шибине поліцейські ексгумували тіла двох людей, серед яких 10-річна дівчинка, яка загинула від осколкових поранень унаслідок потрапляння в будинок ворожого снаряда. Також виявили тіло 58-річного чоловіка, якого окупанти розстріляли впритул біля його будинку», — розповіли правоохоронці.
За даними поліції, четвертою жертвою російських обстрілів стала 92-річна бабуся з села Озірщина. Жінка загинула у своїй оселі від пожежі внаслідок ворожої атаки.
Наразі поліція провела попередній огляд тіл загиблих. Їх доправили в морги для проведення судово-медичних експертиз.
Нагадаємо, 2 травня в Київській області знайшли ще одне масове поховання. За інформацією поліції, тіла з ознаками катування виявили на позиціях росіян. Це мирні громадяни.
Станом на 4 травня на території області оглянули 1235 тіл убитих російськими військовими мирних мешканців. 282 лишаються не встановленими. // LB.ua