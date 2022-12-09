На Буковині до 10 років за ґратами засуджено командирку танку «ДНР» із позивним «Оса»

Чернівецька обласна прокуратура, у порядку спеціального судового розгляду, підтримала публічне обвинувачення стосовно жительки Донеччини, яка бере участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань (ч. 1 ст. 258-3 КК України). Їй призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що 36-річна уродженка м. Сніжне Донецької області з 2014 року бере активну участь у боях проти Збройних Сил України у складі незаконного збройного формування так званої «ДНР».

Упродовж 8 років жінка із позивним «Оса» дослужилась до посади командирки 2 танку 2 танкового взводу 3 танкової роти танкового батальйону «ДНР», який брав участь у боях під Савур-Могилою, поблизу Донецького аеропорту та населених пунктів Авдіївка, Красний Партизан, Пантелеймонівка, Піски, Ясинувате.

Наразі вона продовжує воювати проти Збройних Сил України у складі танкових військ незаконних збройних формувань.

Досудове розслідування здійснювало Управління СБУ в Чернівецькій області.

Чернівецька обласна прокуратура