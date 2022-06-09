На Чернігівщині російському окупанту оголосили підозру в жорстокому поводженні з цивільним населенням та вбивстві

Слідчі Прилуцького районного відділу поліції під процесуальним керівництвом Прилуцької окружної прокуратури заочно повідомили про підозру військовому рф, який вбив одного і поранив двох цивільних людей.

У ході слідства встановлено, що злочин відбувся у лютому 2022 року на території села Харкове Талалаївської ОТГ. 31-річний капітан збройних сил російської федерації, вбив 31-річного місцевого мешканця пострілом у голову з вогнепальної зброї на подвір’ї будинку загиблого.

Також поліцейські з’ясували, що після цього окупант здійснив ще декілька пострілів в сторону двох цивільних людей, які намагалися врятуватися. Два чоловіки отримали тілесні ушкодження.

Військовому рф оголошено підозру у порушенні законів і звичаїв війни, а саме жорстокому поводженню з цивільним населенням, поєднаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Наразі поліцейські перевіряють причетність фігуранта до скоєння інших воєнних злочинів на території України. Також слідство планує оголосити його у міждержавний розшук.

Триває досудове розслідування.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області