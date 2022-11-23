На Чернігівщині російського військового судитимуть за розстріл автівки з мирними людьми

Поліція завершила досудове розслідування та передала прокурору для направлення до суду обвинувальний акт щодо російського військовослужбовця, який в період тимчасової окупації частини Чернігівщини військами рф розстріляв легковий автомобіль із чотирма мирними громадянами.

Поліцейські встановили, що злочин відбувся в кінці лютого 2022 року на території Ічнянської громади. 25-річний молодший сержант збройних сил російської федерації спільно з іншими військовослужбовцями рф (загалом близько десятка осіб) зупинили легковий автомобіль. В салоні авто знаходився водій та троє пасажирів. Окупанти, використовуючи автоматичну вогнепальну зброю, з метою умисного вбивства цивільних громадян почали вести прицільний вогонь по автомобілю та людях.

Від отриманих вогнепальних поранень 45-річна пасажирка автомобіля померла, 51-річний водій та 28-річна пасажирка отримали тілесні ушкодження. Ще один пасажир дивом не постраждав.

Правоохоронцям вдалося встановити анкетні дані підозрюваного та зібрати доказову базу причетності російського військовослужбовця до вказаного злочину.

Наразі слідчі Прилуцького районного відділу поліції під процесуальним керівництвом Прилуцької окружної прокуратури завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 1 ст. 28, ч.2 ст.438 та ч.2 ст. 15 ч. 1 ст. 28, ч.2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднане із умисним вбивством) Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт скеровано до суду.

До обвинуваченого застосована спеціальна процедура «in absentia», яка дозволить суду ухвалити вирок за його відсутності.

Санкція ч.2 ст.438 Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічно.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області