На Чернігівщині скерували до суду провадження щодо російського окупанта, який чинив сексуальне насильство над цивільною жінкою

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На Чернігівщині скерували до суду провадження щодо російського окупанта, який чинив сексуальне насильство над цивільною жінкою

Слідчі поліції Чернігівщини за оперативного супроводу регіонального Управління стратегічних розслідувань та у взаємодії з відділом кримінального аналізу ГУНП в Чернігівській області завершили досудове розслідування щодо 38-річного військовослужбовця рф, причетного до вчинення сексуального насильства над мешканкою одного з сіл Чернігівського району. 

 Слідчі відділу розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту, слідчого управління поліції Чернігівщини встановили, що воєнний злочин стався у березні 2022 року під час тимчасової окупації російськими військами частини Чернігівської області.

За даними слідства, військовий окупаційної армії чинив насильницькі дії сексуального характеру щодо 32-річної потерпілої за місцем її мешкання. Також окупант погрожував потерпілій згодом повернутися і повторити насильство.

Слідчі поліції Чернігівщини спільно з оперативниками УСР та фахівцями з кримінального аналізу встановили особу нападника – 38-річного мешканця республіки тива російської федерації, військовослужбовця однієї з мотострілецьких бригад окупаційних військ.

Поліцейські за погодженням з прокурором Чернігівської обласної прокуратури оголосили фігурантові про підозру у вчиненні воєнного злочину, тобто жорстокому поводженні з цивільним населенням, іншому порушенні законів та звичаїв війни (ч.1 статті 438 Кримінального кодексу України). Санкція статті – від 8 до 12 років позбавлення волі.

Наразі слідчі поліції Чернігівщини передали матеріали завершеного досудового розслідування з обвинувальним актом прокуророві Чернігівської обласної прокуратури для скерування до суду.

Відділ комунікації поліції

 Чернігівської області

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