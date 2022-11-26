На Чернігівщині військовослужбовця РФ,який жорстоко поводився з мирними жителями, засуджено до 10 років позбавлення волі

За публічного обвинувачення прокурорів Ніжинської окружної прокуратури в порядку спеціального судового розгляду військовослужбовця РФ визнано винним у порушенні законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Вироком суду його засуджено до 10 років позбавлення волі.

Прокурор у суді довів, що 28 березня під час окупації армією РФ села Старий Биків Ніжинського району обвинувачений жорстоко поводився із місцевими мешканцями. Він відбирав у них мобільні телефони та заощадження. Також, погрожуючи розстрілом, він вимагав дані про розташування військовослужбовців Збройних Сил України.

Не отримавши необхідних відомостей, військовий РФ утримував одну з місцевих жінок із зв’язаними за спиною руками та заклеєними скотчем очима упродовж трьох діб у погребі без води та їжі. При цьому постійно погрожував жінці фізичним та сексуальним насильством.

Досудове розслідування за вказаним фактом здійснювалося слідчими слідчого відділу Ніжинського райвідділу поліції ГУ НП в Чернігівській області.

Офіс Генпрокурора