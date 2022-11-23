На даний момент вже є дані про 10 загиблих внаслідок ракетних обстрілів російських загарбників – глава МВС

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив, що на даний момент вже є дані про 10 загиблих внаслідок ракетних обстрілів російських фашистів. Про це він написав у Фейсбуці.

“Новонародженому хлопчику було всього лише 2 дні, коли росіяни лишили його життя.

Спланований обстріл пологового будинку на Запоріжжі, де знаходилися лише матері та медперсонал — не просто воєнний злочин. Ракети С-300 росіяни свідомо направили у місце, де народжується життя.

Рятувальники ДСНС всю ніч проводили ліквідацію пожежі та рятувально-пошукові заходи. Врятували лікарів та матір.

Неможливо уявити біль від її втрати. Та можливо зрозуміти справедливий гнів, який відчувають усі українці.

Росія продовжує завдавати масованих ракетних ударів по мирному населенню всієї України. Сьогодні маємо три влучання в багатоповерхові будинки. На жаль, 10 осіб загинуло. Лише з 10 жовтня і до 23 листопада, росіяни здійснили майже 600 ракетних атак по нашій території.