На деокупованій частині Харківщини знайшли тіла 534 вбитих росіянами цивільних

Йдеться про тіла 226 жінок, 260 чоловіків, 19 дітей і 29 людей, чия стать не встановлена.

На деокупованій частині Харківської області виявили тіла 534 вбитих російськими окупантами цивільних українських громадян.

Як передає кореспондент УНІАН, про це начальник слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області Сергій Болвінов повідомив під час онлайн-брифінгу.

“На превеликий жаль, ми вже зафіксували і вилучили на деокупованих територіях тіла 534 цивільних, з яких – 226 жінок, 260 чоловіків, 19 дітей (у 13 з них стать не встановлена) і 29 людей – це останки, стать наразі не встановлена”, – сказав Болвінов.

Він сказав, що це з врахуванням масового захоронення в місті Ізюм, де було вилучено 447 тіл.

За його словами, на деокупованій території області було виявлено 22 катівні російських окупантів.

Масові вбивства в Ізюмі

Росіяни встановили тимчасовий контроль над містом Ізюм на початку березня, а з 2 квітня місто було повністю окуповано. Внаслідок інтенсивних обстрілів окупантів інфраструктуру міста було знищено, як і 80% житлової забудові. Впродовж кількох місяців місцеві мешканці жили в умовах залякування і терору, без електрики, води та газу.

10 вересня Ізюм звільнили від окупантів українськими захисниками.

Відомо, що росіяни вбивали та катували мирних мешканців Ізюму. За пів року окупації, за даними місцевої влади, загинуло понад 1000 місцевих жителів. За словами омбудсмена Дмитра Лубінця, за масштабами вбитих російськими окупантами людей в Ізюмі їхня кількість удвічі більша, ніж була в Бучі на Київщині.

Після звільнення у місті було виявлено 7 кладовищ, де поховані загиблі внаслідок російської агресії цивільні та військові. Серед вбитих – жінки та діти, подекуди – ціли родини. 99% вбитих – з ознаками насильницької смерті. У вбитих були мотузки на шиї, переломи кінцівок, вогнестрільні поранення та ампутації.

Символом трагедії в Ізюмі стала фотографія вбитого чоловіка із синьо-жовтими браслетами. Вона належить бійцю 93-ї окремої механізованої бригади “Холодний Яр” Сергієві Сові, який вважався безвісти зниклим з 19 квітня, його шукали протягом 5 місяців, але безрезультатно.