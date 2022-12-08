На деокупованій території Миколаївщини проводять ексгумацію тіл мешканців Широківської громади, вбитих російськими окупантами

Щодня слідчі, криміналісти, вибухотехніки, працівники різних підрозділів Нацполіції та представники інших правоохоронних органів за процесуального керівництва прокуратури відпрацьовують звільнені території. Поліцейські фіксують сліди та документують воєнні злочини окупанта.

Правоохоронці з’ясували, що на території одного з селищ Широківської громади під час окупації російські військові викрали трьох місцевих мешканців віком 39, 42 та 55 років. Згодом їх знайшли мертвими у місцевому рові. Родичі чоловіків поховали загиблих на місцевому цвинтарі.

Правоохоронці провели ексгумацію тіл вказаних чоловіків. Відповідно до висновків проведених експертиз всі троє були вбиті військовими рф.

За фактами російської агресії проти мирного населення правоохоронці розслідують кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України «Порушення законів та звичаїв війни».

Відділ комунікації поліції Миколаївської області