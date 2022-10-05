На деокуповіній території Харківщини правоохоронці виявили тіла двох чоловіків, скованих кайданками

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Під час огляду бази відпочинку у с. Новоплатонівка Борівської ОТГ прокурори Харківської обласної прокуратури спільно зі слідчими ГУНП в Харківській області виявили два тіла цивільних чоловіків. Їх знайдено у ямі глибиною чотири метри. Ліва рука одного загиблого була з’єднана кайданками з правою рукою іншого. Також під час огляду на черепі одного із чоловіків виявлено перелом лівої скроневої ділянки, у другого — вогнепальне поранення черепа.

За попередніми даними, чоловіків вбив російський спецназ, який під час окупації населеного пункту розміщувався на цій базі у складі 250-350 осіб з періодичною ротацією.

Наразі тіла загиблих направлено для проведення судово-медичної експертизи. Також правоохоронці вилучили вісім хомутів та дві мотузки.

Досудове розслідування здійснює СУ ГУНП в Харківській області.

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Офіс Генпрокурора