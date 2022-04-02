На Дніпропетровщині ракета окупантів влучила у залізницю, вибухнули вагони

Російські окупанти завдали ракетного удару по Павлоградському району. Одна ракета влучила в залізницю. Вибухнули вагони. Друга ракета втрапила на відкриту місцевість.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram, передає УНН.

«Ворожі удари по Павлоградському району. Одна ракета влучила в залізницю. Сильно пошкоджені колії та контактні мережі. Вибухнули вагони. Рух потягів зупинено. Рятувальники приборкують пожежу. Попередньо, загиблих немає. Друга ракета втрапила на відкриту місцевість. Займання. Одна людина поранена», — написав Резніченко.

Уночі окупанти обстріляли околиці міста Кривий Ріг.