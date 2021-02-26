На Донбасі російські бойовики обстріляли позиції ЗСУ з важкого озброєння: травмовано 10 українських бійців

Російські окупанти 10 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України на Донбасі, від обстрілів та бойових травмувань 10 військовослужбовців зазнали поранення.

Про це повідомляє штаб ООС.

“Станом на 17 годину 26 лютого, збройні формування Російської Федерації не припиняють збройних провокацій в районі проведення операції Об’єднаних сил і десять разів порушили режим припинення вогню, в тому числі – і з забороненого озброєння”, – йдеться в повідомленні.

Так, поряд з Водяним, що на Приазов’ї, окупанти вели вогонь зі 120 мм мінометів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Внаслідок обстрілу сім військовослужбовців Збройних Сил України отримали осколкові поранення, ще двоє військових – бойове травмування.

Зазначено, що воїнів оперативно доставлено до лікувального закладу, де їм надається необхідна медична допомога. На місці події працюють посадові особи бригади та група оперативного реагування військової служби правопорядку.

В районі населеного пункту Піски окупанти відкривали прицільний вогонь по позиціях українських воїнів зі 120 мм та 82 мм мінометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Вогнева активність бойовиків була і неподалік населеного пункту Луганське. Тут російсько-окупаційні війська тричі відкривали прицільний вогонь по наших позиціях з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та снайперської зброї. Поблизу Мар’їнки ворог вів вогонь зі стрілецької зброї, а біля Кам’янки здійснив кілька пострілів з автоматичного станкового гранатомета.

Крім того, біля Невельського, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої, отримав осколкові поранення військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил. Воїну оперативно надано медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу.

Підкреслено, що на обстріли російських окупантів українські захисники давали адекватну відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. // «Прямий»