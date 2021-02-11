На Донбасі снайпер окупантів смертельно поранив українського воїна

Сьогодні на Донбасі ворожий снайпер смертельно поранив українського військовослужбовця.

Про це повідомили у пресслужбі української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ).

Снайпер відкрив вогонь близько 9:30 ранку.

“Сьогодні, 11 лютого, близько 9:30 ранку на напрямку Горлівка снайпером ЗС РФ був важко поранений військовослужбовець Збройних сил України. Незважаючи на надану допомогу, він помер в ході евакуації”, – сказано в повідомленні.

Українською стороною СЦКК (Спільного центру з контролю та координації) направлено відповідну ноту до місії ОБСЄ. // Букви