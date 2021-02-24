На Донбасі солдат ЗСУ затримав бойовика, який намагався потрапити на українські позиції

Українського солдата, який затримав ворожого військового, представлять до державної нагороди.

Солдат ЗСУ на Донбасі знешкодив і затримав представника російсько-окупаційних військ. Під час затримання український військовий отримав легке поранення.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр ООС.

Згідно з інформацією, недалеко від населеного пункту Чермалик Донецької області український військовий, який ніс чергування на спостережному посту, «затримав військовослужбовця окупаційних військ Російської Федерації, який намагався проникнути на українські позиції».

«В ході затримання противник завдав нашому воїну легке поранення холодною зброєю. У відповідь солдат застосував штатну зброю і затримав окупанта», — йдеться в звіті.

Як зазначає пресцентр оперативного командування “Схід” ЗСУ, командування представить українського військового до державної нагороди.