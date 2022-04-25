На Донбасі українські бійці продовжують знищувати живу силу і техніку російських окупантів

Упродовж поточної доби, 25 квітня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 6 атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам.

Зокрема українські захисники знищили 4 танка, 5 артилерійських систем, 13 одиниць броньованої, 15 одиниць автомобільної техніки, два паливозаправника та одну зенітну установку.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили два літаки та 3 безпілотні літальні апарати типу «Орлан-10».

Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!

Разом до перемоги!

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation