На Донбасі українські бійці продовжують знищувати живу силу і техніку російських окупантів
Упродовж поточної доби, 25 квітня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 6 атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам.
Зокрема українські захисники знищили 4 танка, 5 артилерійських систем, 13 одиниць броньованої, 15 одиниць автомобільної техніки, два паливозаправника та одну зенітну установку.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили два літаки та 3 безпілотні літальні апарати типу «Орлан-10».
Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!
Разом до перемоги!
Операція об’єднаних сил / Joint Forces OperationTweet