На Донбасі українські бійці за добу знищили десятки одиниць броньованої техніки окупантів
Упродовж поточної доби військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 12 атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам.
Зокрема українські захисники знищили 10 танків, 5 артилерійських систем, 15 одиниць броньованої та 5 одиниць автомобільної техніки противника.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 2 вертольоти Мі-24, один безпілотний літальний апарат типу «Орлан-10».
Загалом, протягом поточного тижня військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил відбили 58 ворожих атак. Знищили 37 танків, 24 артилерійські системи, 61 одиницю броньованої та 51 одиницю автомобільної техніки, 5 вертольотів, 17 безпілотних літальних апаратів та 2 крилаті ракети противника.
Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!
Разом до перемоги!
Операція об’єднаних сил / Joint Forces OperationTweet