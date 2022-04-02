На Донбасі українські військові знищили 4 танки і 6 бронемашин, в зоні ОТУ «Схід» – 3 танки і 2 бронемашини

На Донбасі упродовж доби військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 6 атак ворога.

Про це повідомляє Командування ООС. «Зокрема, українські захисники знищили 4 танка, 6 одиниць броньованої та 7 одиниць автомобільної техніки противника», – йдеться у повідомленні.

У свою чергу, у зоні оперативно-тактичного угруповання «Схід» українські захисники відбили дві атаки росіян.

«Втрати ворога склали: особового складу – до 80 осіб, танків – 3, БМП – 2, артилерійських систем, мінометів – 1, АТ – 3», – повідомило Міністерство оборони. // LB.ua