На Донбасі внаслідок обстрілу бойовиків поранені ще двоє українських військових

Російсько-окупаційні війська 15 липня порушили режим припинення вогню на Донбасі. Бойовики здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників із автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОТУ «Північ».

В результаті обстрілу двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил отримали осколкові поранення. «Воїнам оперативно надано першу медичну допомогу, та доправлено до лікувального закладу. Стан здоров’я поранених — задовільний», — йдеться в повідомленні. Про дії збройних формувань РФ поінформували представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.