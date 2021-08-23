На Донбасі внаслідок ворожого вогню загинув український військовослужбовець

23 серпня в районі проведення операції Об’єднаних сил, в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників.

Внаслідок ворожого вогню військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил дістав поранення несумісне з життям.

Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника.

На місці події працюють представники військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗС України.

Дії російських окупантів вкотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не дотримується існуючих домовленостей.

Оперативно-тактичне угруповання «Схід»