На Донеччина російські війська вбили та поранили мирних жителів, травмовано дитину

Окупанти протягом доби накрили вогнем 10 населених пунктів. Усі удари було спрямовано по оселях громадян і цивільній інфраструктурі. Поліцейські документували наслідки обстрілів і допомагали постраждалим.

По три ворожих нальоти зазнали Авдіївка та Бахмут, де росіяни знову поцілили в школу. “Гаряче” було й у Красногорівці, Мар’їнці, Торецьку, Соледарі, смт Велика Новосілка, селах Тоненьке, Георгіївка, Нетайлове.

Окупанти обстріляли населення авіацією, ракетами, артилерією, РСЗВ «Град». Є жертви.

Зруйновано та пошкоджено 13 житлових будинків, навчальний заклад, підприємство з виробництва солі. Знищено поле з пшеницею.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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Національна поліція України