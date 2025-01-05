На Донеччині дрон атакував російських пропагандистів: одного вбито, пятьох поранено

Російське державне агентство РИА Новости заявило, що внаслідок удару українського дрона по автомобілю на трасі Донецьк-Горлівка вбито позаштатного кореспондента «Известий» Олександра Мартем’янова, поранено ще п’ятьох представників російських ЗМІ.

Агентство заявило, що позаштатний кореспондент «Известий» Олександр Мартем’янов загинув під час удару дрона ЗСУ по цивільній машині на трасі Донецьк-Горлівка на окупованій території Донецької області.

Серед поранених – кореспонденти РИА Новости Максим Романенко і Михайло Кевхієв.

Агентство зазначило, що його кореспонденти перебувають у задовільному стані.

Відомо, що Мартем’янов уже отримував поранення в зоні бойових дій у жовтні 2023 року у Донецьку. // Главком