На Донеччині дрони СБУ знищили склад з тисячами снарядів, протитанковими ракетами і мільйонами патронів

Безпілотники спецслужби влаштували пекельну “бавовну” на артилерійських та мінометних складах біля села Маркіне.

Днями безпілотники Служби безпеки України знищили склад ворожих боєприпасів та склад паливно-мастильних матеріалів біля села Маркіне на тимчасово окупованій території Донецької області.

Про це LB.ua повідомили джерела у спецслужбі.

“З’явилися деталі спецоперації, яку СБУ провела днями. Дрони Служби безпеки влаштували пекельну “бавовну” на артилерійських та мінометних складах біля села Маркіне”, ‒ йдеться у пресрелізі.

Там ворог розмістив тисячі боєприпасів для БМП, танків, протитанкові керовані ракети, міни, гранати та мільйони патронів різного калібру.